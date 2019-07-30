Патрис Эвра: если бы не футбол, я бы просил милостыню на улице

Француз Патрис Эвра, недавно завершивший карьеру игрока, рассказал, как футбол помог ему устроить свою жизнь."Если бы мне нужно было рассказать один секрет из своей жизни, то я бы сказал вам: "Любой может быть счастлив. Любой может любить эту игру". Без этого образа мышления я бы не сидел сейчас здесь в качестве бывшего игрока сборной Франции, "Ювентуса" и "МЮ".Вероятно, я бы по-прежнему сидел у парижского магазина и просил бы деньги на бутерброд. Я не шучу. Я вырос в пригороде Парижа, жил с родителями и некоторыми из своих братьев и сестер. Их у меня 24 (и это тоже не шутка!) Так что мы жили примерно вдесятером в одном доме. Мой отец обеспечивал нас, но когда мне было 10 лет, он развелся с мамой. Он забрал из дома диван, телевизор и даже стулья.Я по-прежнему очень его люблю, но ситуация, когда он ушел, была очень тяжелой. Мы спали на одном матрасе вместе с двумя братьями. Когда мама готовила еду, нам приходилось бежать к ней, чтобы ухватить свою порцию. В конце концов, старшие братья и сестры покинули дом, и мы остались втроем: я, мама и младшая сестра. Тогда мне пришлось выйти на улицу.Я ненавижу, когда люди говорят "гангстер". Когда ты растешь в бандитском районе, ты делаешь все, чтобы выжить. Поэтому я боролся за жизнь. Я крал еду, одежду, видеоигры. Я сидел у магазинов и просил деньги. И люди говорили мне: "Проваливай. Ты думаешь, что деньги падают с неба?" Это было мое детство, но я был счастлив", — сказал Эвра в интервью The Players Tribune.