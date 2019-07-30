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Патрис Эвра: если бы не футбол, я бы просил милостыню на улице

Француз Патрис Эвра, недавно завершивший карьеру игрока, рассказал, как футбол помог ему устроить свою жизнь.

"Если бы мне нужно было рассказать один секрет из своей жизни, то я бы сказал вам: "Любой может быть счастлив. Любой может любить эту игру". Без этого образа мышления я бы не сидел сейчас здесь в качестве бывшего игрока сборной Франции, "Ювентуса" и "МЮ".

Вероятно, я бы по-прежнему сидел у парижского магазина и просил бы деньги на бутерброд. Я не шучу. Я вырос в пригороде Парижа, жил с родителями и некоторыми из своих братьев и сестер. Их у меня 24 (и это тоже не шутка!) Так что мы жили примерно вдесятером в одном доме. Мой отец обеспечивал нас, но когда мне было 10 лет, он развелся с мамой. Он забрал из дома диван, телевизор и даже стулья.

Я по-прежнему очень его люблю, но ситуация, когда он ушел, была очень тяжелой. Мы спали на одном матрасе вместе с двумя братьями. Когда мама готовила еду, нам приходилось бежать к ней, чтобы ухватить свою порцию. В конце концов, старшие братья и сестры покинули дом, и мы остались втроем: я, мама и младшая сестра. Тогда мне пришлось выйти на улицу.

Я ненавижу, когда люди говорят "гангстер". Когда ты растешь в бандитском районе, ты делаешь все, чтобы выжить. Поэтому я боролся за жизнь. Я крал еду, одежду, видеоигры. Я сидел у магазинов и просил деньги. И люди говорили мне: "Проваливай. Ты думаешь, что деньги падают с неба?" Это было мое детство, но я был счастлив", — сказал Эвра в интервью The Players Tribune.

Sport24.ru

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Теги: Эвра
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