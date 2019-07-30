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Жозе Моуринью: если честно, я не думаю о поездке в бундеслигу

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью заявил, что не думает о поездке в бундеслигу.

"Немецкий язык - очень сложен. Для португальца выучить испанский или итальянский язык очень легко. А вот с немецким тяжелее. Когда я вернусь в Лондон в сентябре, то буду заниматься им два или три раза в неделю.

Но, если честно, я не думаю о поездке в бундеслигу. Ни один клуб не ждет меня. Никто не стучит в мою дверь, не так ли? Что я могу сделать? Учить немецкий, русский?, - рассказал специалист в интервью Sky Sports.

"СЭ"

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Теги: Моуринью
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