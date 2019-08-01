Юрист южнокорейской компании L.K.B and Partners обратился в полицию с просьбой проверить на факт мошенничества Криштиану Роналду, "Ювентус" и агентство, организовавшее товарищеский матч между туринским клубом и звездами К-Лиги.
Игра состоялась в прошлую пятницу в Сеуле и завершилась со счетом 3:3. В ней не принял участие форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, в связи с чем многие посетившие матч выразили свое недовольство.
Юрист хочет добиться компенсации для всех, считающих себя потерпевшими. Их число может достигнуть 2000 человек. Роналду вряд ли вернется в Южную Корею для дачи показаний, однако если Южная Корея выдвинет в его отношении обвинения, Интерпол может попросить Италию экстрадировать звезду футбола. Роналду может грозить год тюрьмы. В то время как все это кажется маловероятным, имидж Роналду в Южной Кореи серьезно пострадал после этих событий, сообщает Marca.
Ранее президент "Ювентуса" Андреа Аньелли объяснил причину отсутствия Роналду на матче мышечной усталостью.
Sport24.ru
Полиция Южной Кореи изучает причины отсутствия Роналду в матче со звездами К-лиги
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