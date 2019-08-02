Леонид Слуцкий: не собираемся опускать руки и будем бороться в каждой встрече

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий назвал "Аякс" главным фаворитом предстоящего сезона чемпионата Голландии."Аякс" - самый сильный и сложный соперник, - цитирует Слуцкого De Telegraaf. - Он является фаворитом в каждом матче и имеет лучшие шансы выиграть чемпионат. Мы понимаем, что их состав превосходит наш. Но мы не собираемся из-за этого опускать руки и будем бороться в каждой встрече".В прошедшем сезоне "Витесс" занял шестое место в чемпионате Голландии.