Защитник клуба высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Сиэтл Саундерз" Роман Торрес был отстранен на десять матчей за допинг, сообщает официальный сайт лиги.
Как утверждает источник, в крови футболиста был обнаружен след запрещенного препарата, который улучшает физическое состояние спортсмена.
Помимо дисквалификации 33-летний панамец получил штраф в размере 20 процентов от зарплаты за весь сезон.
Торрес не сможет участвовать ни в тренировках команды, ни пользоваться инфраструктурой клуба. На поле он вернется не раньше 29 сентября этого года.
"Газета.ру"
Игрока MLS отстранили на 10 матчей за допинг
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