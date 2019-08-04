Игрока MLS отстранили на 10 матчей за допинг

Защитник клуба высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Сиэтл Саундерз" Роман Торрес был отстранен на десять матчей за допинг, сообщает официальный сайт лиги.Как утверждает источник, в крови футболиста был обнаружен след запрещенного препарата, который улучшает физическое состояние спортсмена.Помимо дисквалификации 33-летний панамец получил штраф в размере 20 процентов от зарплаты за весь сезон.Торрес не сможет участвовать ни в тренировках команды, ни пользоваться инфраструктурой клуба. На поле он вернется не раньше 29 сентября этого года.