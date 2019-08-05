Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

20 российских граждан, среди которых большинство чеченцев, устроили потасовку с футбольными фанатами в Польше, сообщает RMF.Драка произошла неподалеку от одного из торговых центров Кракова. Как сообщается, со стороны поляков участие в конфликте приняли фанаты футбольного клуба "Краковия".Среди задержанных есть несколько граждан Польши. У задержанных изъяли оружие и наркотики.Причиной драки стали разборки по поводу нелегальной торговли. В частности, сигаретами. Дело передано в региональную прокуратуру города Краков.