Бывший футболист "Ромы" и сборной Бразилии Мансини возглавил "Фоджу", сообщает официальный сайт клуба. Команда серии D (четвертый по силе дивизион Италии) стала первым тренерским опытом в карьере 39-летнего бразильца.Мансини в качестве футболиста пять лет играл за "Рому", с которой выиграл два Кубка и один Суперкубок Италии. Также в его карьере были "Венеция", "Интер", "Милан" и ряд бразильских клубов. С "Интером" он стал чемпионом Италии и выграл два Суперкубка старны.