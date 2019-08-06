Четырем чиновникам выдвинуты обвинения по делу об организации ЧМ-2006

Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения четырем чиновникам по делу об организации чемпионата мира-2006, сообщает AP.В их число вошли бывшие президенты Немецкого футбольного союза Тео Цванцигер и Вольфганг Нирсбах, а также заместитель главы оргкомитета ЧМ-2006 Хорст Шмидт и экс-генсек ФИФА Урс Линси.По версии следствия они утаили от членов оргкомитета чемпионата мира истиннце цели выплаты 10,3 миллиона швейцарских франков (6,7 миллиона евро) членам исполкома ФИФА.В октябре 2015 года появилась информация о том, что Германия подкупила функционеров ФИФА для получения права проведения чемпионата мира.