Вахид Халилходжич может возглавить сборную Марокко

Бывший наставник "ПСЖ" Вахид Халилходжич может стать главным тренером сборной Марокко, передает L'Equipe.По информации издания, 66-летний специалист ведет диалог с Федерацией футбола Марокко. Камнем преткновения может стать зарплата боснийца — он хочет получать €200 тысяч в месяц, однако организация готова предложить лишь €100. Ожидается, что компромисс будет найден в ближайшее время.Стоит отметить, что Халилходжич стал безработным этим летом, уйдя с поста рулевого французского "Нанта" из-за разногласий с руководством.