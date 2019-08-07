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Киевское "Динамо" предложило контракт Луческу. Он 12 лет тренировал "Шахтер"

Румынский специалист Мирча Луческу может вернуться в чемпионат Украины, сообщает Gazeta Sporturilor.

По данным источника, киевское "Динамо" предложило 74-летнему специалисту возглавить команду. Луческу прилетит на Украину и посетит матч 3-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" 10 августа, после чего даст ответ киевлянам.

При этом Луческу 12 лет возглавлял главного конкурента "Динамо" — донецкий "Шахтер" (2004 — 2016). После этого румын работал в "Зените" и сборной Турции.

Sport24.ru

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Теги: Динамо Киев Шахтер
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