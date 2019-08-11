На матче чемпионата Украины включили песню со словами "Я люблю тебя, Москва"

Перед матчем 3-го тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Мариуполем», который прошел 11 августа во Львове на стадионе «Украина», включили хит рэпера Тимати и DJ Smash Moscow Never Sleeps. В треке периодически повторяется фраза «Я люблю тебя, Москва».



«Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти тех, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно», — написал исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в Фейсбуке.Ранее защитник «Карпат» Артем Федецкий рассказал, что отказался от выгодного в финансовом плане предложения от российского клуба.Отношения Москвы и Киева обострились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала военного конфликта в Донбассе.