» » Мэрия Львова потребовала от "Карпат" расследовать, почему прозвучал ремикс Moscow Never Sleeps

Мэрия Львова потребовала от "Карпат" расследовать, почему прозвучал ремикс Moscow Never Sleeps

Мэрия направила исполнительному директору "Карпат" обращение по поводу звучавшей перед матчем против "Мариуполя" композиции на стадионе:

- 10 августа 2019 года на стадионе "Украина" во Львове проходил футбольный матч между командами "Карпаты" и "Мариуполь". Перед началом этого матча на стадионе воспроизводилась запись песни "Moscow Never Sleeps", исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash.

Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента, - было опубликовано на сайте Львовского городского совета.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Ордец: Зеленский настроен мириться с Путиным 1
Диего Коста травмировался
Источник: "Спартак" перехватил Шюррле у "Локомотива" 2
Григорьянц: Миладинович вызван на заседание, чтобы разобрать эпизод с Чаловым 7
"Жирона" расторгла контракт с Думбия 3
Александр Егоров: за комментариями – в пресс-службу РФС 2
Несчастный Чалов. Сборная неудачников 5-го тура
Мэрия Львова потребовала от "Карпат" расследовать, почему прозвучал ремикс Moscow Never Sleeps 1
Семин получил орден Александра Невского 14
"Ахмат": Даудов пожал руку судье. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку 9
Тренер "Селтика": "Зенит" не делал предложения по Форресту
Украинский защитник Иван Ордец: ваша лига сильнее украинской 1
Семин: результативность Смолова? Может, мы где-то недорабатываем, может, он мало работает 2
Перишич перешел в "Баварию"
РПЛ отменила пресс-конференцию после тура 6
Гендир "Крыльев": отставка Божовича? Это всё на уровне слухов
Агент Рибери: "Локо" действительно заинтересован в услугах Франка, но его семье тяжело переехать 7
Юрий Семин: "Краснодар" усилился лучше всех 3
Источник: "Спартак" предложил "Галатасараю" 10 млн за Дианье 18
Сергей Рыжиков: турнирное положение ещё можно исправить
В «Спартаке» новый Промес, в Петербурге – монструозный Дзюба. Сборная лучших игроков 5-го тура 8
Юрий Семин: должны исключить судейские ошибки и человеческий фактор в VAR 2
Источник: ЦСКА интересуется форвардом "Интера" 13
Юрген Клопп: нужно оставаться голодными
"Краснодар" против "Порту" поддержат около ста болельщиков
Бабаев о поисках нападающего: выбор не всегда делается в пользу РПЛ 1
Юрий Семин: Комличенко? Не знаю, я много кого жду 1
Икарди согласовал контракт с "Юве"
Появилось видео, на котором президент "Ахмата" хватает арбитра Сухого за руку 32
Не дрожать на «Драгау». «Краснодар» попытается остаться в Лиге чемпионов 3
Все новости