Мэрия Львова потребовала от "Карпат" расследовать, почему прозвучал ремикс Moscow Never Sleeps

Мэрия направила исполнительному директору "Карпат" обращение по поводу звучавшей перед матчем против "Мариуполя" композиции на стадионе:



- 10 августа 2019 года на стадионе "Украина" во Львове проходил футбольный матч между командами "Карпаты" и "Мариуполь". Перед началом этого матча на стадионе воспроизводилась запись песни "Moscow Never Sleeps", исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash.



Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента, - было опубликовано на сайте Львовского городского совета.