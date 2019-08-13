Неймар слетал в Португалию на концерт бразильской певицы Паулы Фернандес

Нападающий "ПСЖ" Неймар вчера вечером посетил концерт бразильской певицы Паулы Фернандес в Португалии.Перед концертом он взял телефон певицы и выкладывал видео с выступления. Во время концерта футболист также поднимался на сцену.Сегодня стало известно о том, что руководство "Барселоны" посетит Францию для того, чтобы провести переговоры о трансфере Неймара. Ранее "ПСЖ" не вызвал нападающего на игру 1-го тура чемпионата Франции против "Нима" (3:0) из-за неопределенности с будущим игрока.