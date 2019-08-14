Вратарь, организовавший жестокое убийство своей любовницы, возвращается в футбол

Бразильский вратарь Бруно, отбывший несколько лет в тюрьме за организацию убийства своей любовницы, возобновляет карьеру, сообщает Globoesporte. Бруно будет выступать за клуб "Покос-де Кальдас" из лиги бразильского штата Минас-Жейрас.Бруно, который в свое время являлся капитаном "Фламенго", был арестован в 2010 году по подозрению в убийстве своей любовницы Элизы Самудио, родившей ему сына. Как установило следствие, исполнителями убийства по наводке Бруно были его два друга. Причиной убийства стало требование Самудио алиментов, а также ее угрозы в случае отказа рассказать об их связи жене футболиста. Исполнители заманили Самудио в гостиничный номер, убили ее, расчленили тело и скормили его собакам.В марте 2013 года вратарь был приговорен к 22 годам тюрьмы, однако уже в феврале 2017-го его выпустили по амнистии. После этого Бруно ненадолго вернулся за решетку в рамках этого же дела, но сейчас он живет в муниципалитете Варжинья с ограничением свободы.Адвокаты 34-летнего игрока намерены добиться разрешения, чтобы он продолжал жить в Варжинье, но мог тренироваться и играть в Покос-де Кальдас.