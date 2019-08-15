Главным тренером киевского "Динамо" назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба.
"В тренерский штаб специалиста войдёт его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно. Уже в пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой", — говорится на официальном сайте украинской команды.
Отметим, что Михайличенко уже был у руля «Динамо» в период с 2002 по 2004 годы. Тогда специалист покинул свой пост после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от "Трабзонспора". Вместе с киевлянами тренер выиграл два чемпионата Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.
Киевское "Динамо" объявило имя нового главного тренера
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