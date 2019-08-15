Боснийский специалист Вахид Халилходжич назначен главным тренером сборной Марокко, сообщает в четверг Федерация футбола страны. Детали контракта не разглашаются.
На специальной пресс-конференции Халилходжич заявил, что его первой целью будет участие в чемпионате мира 2022 года.
67-летний тренер покинул "Нант" этим летом из-за отсутствия взаимопонимания с руководством по трансферной политике клуба.
Sport24.ru
Вахид Халилходжич назначен главным тренером сборной Марокко
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