Ласина Траоре вернулся в свой бывший клуб

Экс-игрок ряда российских клубов Ласина Траоре продолжит карьеру в ЧФР, передает официальный сайт клуба.Новое трудовое соглашение футболиста рассчитано на два года с возможностью пролонгации на еще один год. Стоит отметить, что нынешним тренером ЧФР является Дан Петреску, который знаком нападающему по совместной работе в "Кубани".Форвард уже выступал за ЧФР с 2008 по 2011 год.