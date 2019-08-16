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Ибрагимович заявил, что Павон слишком хорош для MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что его одноклубник полузащитник Кристиан Павон слишком хороший игрок для лиги MLS.

Американский клуб арендовал 23-летнего футболиста у "Бока Хуниорс" и за два матча он отдал результативную передачу.

"Он очень хорош, — цитирует ESPN Ибрагимовича. — Он слишком хорош для MLS. Я думаю, что он не задержится здесь надолго. Мы наслаждаемся его игрой, пока он тут играет".

"СЭ"


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Теги: Ибрагимович Павон
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