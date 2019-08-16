Ибрагимович заявил, что Павон слишком хорош для MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что его одноклубник полузащитник Кристиан Павон слишком хороший игрок для лиги MLS.Американский клуб арендовал 23-летнего футболиста у "Бока Хуниорс" и за два матча он отдал результативную передачу."Он очень хорош, — цитирует ESPN Ибрагимовича. — Он слишком хорош для MLS. Я думаю, что он не задержится здесь надолго. Мы наслаждаемся его игрой, пока он тут играет".