Ван дер Сар вошел в стратегический совет УЕФА

Бывший вратарь сборной Голландии, гендиректор "Аякса" Эдвин ван дер Сар вошел в совет по профессиональному футболу УЕФА, сообщает официальный сайт организации.Помимо него, в совет от Европейской ассоциации клубов вошли Педро Лопес Хименес ("Реал"), Рауль Санлехи ("Арсенал") и Питер Лоуэлл ("Селтик").Ван дер Сар завершил профессиональную карьеру в "Манчестер Юнайтед" в 40 лет в 2011 году. В штаб "Аякса" он вошел в 2012 году, должность гендиректора голландец занял в 2016 году.