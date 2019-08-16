"Витесс" разгромил "Зволле", Караваев забил гол

Российский защитник "Витесса" Вячеслав Караваев помог своему клубу одержать разгромную победу в 3-м туре чемпионата Голландии. На 64-й минуте Караваев сделал счёт в матче против "Зволле" 2:0.

Фото: ФК "Витесс"