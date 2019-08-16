"Витесс" разгромил "Зволле", Караваев забил гол

Чемпионат Голландии
3 тур
3 тур
"Витесс" - "Зволле" - 3:0
Голы: Матавж, 52 (пен.), Караваев, 64, Линссен, 80
Витесс: Пасвер, Обиспо, Кларк, Дуки, Караваев, Базур, Беро (Сереро, 43), Таннан (Фор, 84), Грот (Мусонда, 59), Линссен, Матавж
ПЕК Зволле: Маус, Рейнен, Пал, Деккер, Хамер, Клемент, Брунс (Вестерман, 66), Флемминг (Хёйбертс, 81), Бельхассани, Йонсен (Элберс, 78), Тай
Предупреждения: Флемминг, 19, Брунс, 42, Хамер, 45+3, Линссен, 51
Напомним, недавно в СМИ появилась информация о готовности "Зенита" предложить за Караваева 3 миллиона евро.
Команда Леонида Слуцкого имеет в своём активе 7 очков после трёх туров Эредивизи.