Зе Луиш принес "Порту" крупную победу, оформив хет-трик

"Порту" на своем поле с крупным счетом обыграл "Виторию Сетубал" в матче 4-го тура чемпионата Португалии - 4:0.



Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш, который этим летом был продан в "Порту", оформил хет-трик. Тем самым он возглавил гонку бомбардиров чемпионата Португалии. 3 гола в этом сезоне также успел забить атакующий футболист "Бенфики" Пицци.