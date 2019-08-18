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В Гондурасе погибли люди в результате столкновений фанатов

Трагедия произошла в столице Гондураса Тегусигальпе перед матчем принципиальных соперников — "Мотагуа" и "Олимпии".

Как сообщает The Sun, три человека были убиты и еще семь ранены в результате столкновений фанатов команд.

Из-за беспорядков пострадали и футболисты "Мотагуа": трое игроков получили ранения после того, как фанаты "Олимпии" закидали камнями автобус соперников. Среди пострадавших — Эмилио Исагирре, Роберто Морейра и Джонатан Ружье. Все трое были госпитализированы, где им была оказана медицинская помощь.

Сам матч из-за беспорядков не состоялся и был перенесен.

"Газета.ру"


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