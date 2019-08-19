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Месси и Ибрагимович - в числе претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года (видео)

ФИФА назвала десятку претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую автору самого красивого забитого гола года.

Правда, при формировании десятки номинантов учитывались лишь мячи, забитые с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019.

В число претендентов вошли: Даниэль Жори («Дебрецен»), Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»), а также три женщины - Аджара Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс»), Билли Симпсон.



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Теги: Месси Ибрагимович ФИФА
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