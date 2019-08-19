Месси и Ибрагимович - в числе претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года (видео)

? #PUSKAS AWARD ?



The ten candidates have been revealed ?



Vote now ??? — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019

ФИФА назвала десятку претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую автору самого красивого забитого гола года.Правда, при формировании десятки номинантов учитывались лишь мячи, забитые с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019.В число претендентов вошли: Даниэль Жори («Дебрецен»), Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»), а также три женщины - Аджара Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс»), Билли Симпсон.