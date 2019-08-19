Сборная Аргентины вызвала Паредеса, Дибала и Рохо на товарищеские матчи

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал игроков, которых вызовут на товарищеские матчи с Чили и Мексикой. Игры пройдут 4 и 9 сентября соответственно.



Вратари: Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Агустин Марчесин («Порту»);



Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Леонардо Балерди («Боруссия» Дортмунд), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Лукас Мартинес («Ривер Плейт»), Гонсало Монтиель («Ривер Плейт»), Хорхе Николас Фигаль («Индепендьенте»), Николас Тальяфико («Аякс»);



Полузащитники: Маркос Акунья («Спортинг»), Леандро Паредес («ПСЖ»), Гидо Родригес («Америка»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Николас Домингес («Велес Сарсфилд»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Эсекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Федерико Сарачо («Расинг»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Лукас Окампос («Севилья»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Хоакин Корреа («Лацио»), Алексис Мак Аллистер («Бока Хуниорс»);



Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Адольфо Гайч («Сан-Лоренсо»).