В МЛС появится первый клуб, президентом которого будет женщина

В профессиональной футбольной лиге (МЛС) появится новый клуб. Как сообщает пресс-служба лиги, команда базируется в Сент-Луисе и будет носить такое же название.Клуб, который дебютирует в МЛС в 2022 году, станет первой командой лиги с женщиной-президентом. Главой "Сент-Луиса" является Кэролин Киндл Бетц, а владеет клубом компания Enterprise.Отметим, что в 2022 году в МЛС также должны дебютировать "Нэшвилл" и "Интер Майами". Совладельцем последнего клуба является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.