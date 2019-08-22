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Роналду выразил готовность пообедать с Месси

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своём противостоянии с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я действительно восхищаюсь его карьерой. Со своей стороны Месси сказал, что испытал проблемы, когда я покинул Испанию, потому что у нас отличное противостояние, но такое происходит не только в футболе. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе, Айртон Сенна и Ален Прост соперничали в Формуле-1… Все большие спортивные противостояния объединяет то, что они здоровые. У меня нет сомнений, что Месси делает меня лучше и наоборот. Когда я выигрываю трофеи, его должно это подстёгивать. То же самое для меня, когда побеждает он.

У нас с Лео великолепные профессиональные отношения, потому что на протяжении 15 лет мы переживали одни и те же моменты. Мы с ним никогда не обедали вместе, но в будущем – почему нет? У меня бы не возникло с этим никаких проблем" — цитирует Роналду RMC Sport со ссылкой на TVI.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Роналду Месси Ювентус Барселона
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