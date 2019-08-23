"Бешикташ" сделал предложение Гоналону

"Бешикташ" намерен подписать опорного полузащитника "Ромы" Максима Гоналона.По информации Sky Sport Italia, турецкий клуб сделал предложение римлянам об аренде 30-летнего игрока на сезон с возможностью выкупа.Во вторник французское издание Le 10 Sport сообщило, что в услугах француза заинтересован "Спартак".Сезон-2018/19 француз провел в аренде в "Севилье", за которую сыграл 13 матчей и забил один гол.