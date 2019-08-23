Фанатка старейшего клуба Англии приковала себя наручниками в знак протеста

Один из старейших футбольных клубов Англии находится на грани банкротства. Об этом сообщает The Telegraph.Речь идет о "Бери", основанном в 1885 году.Давняя поклонница команды Джой Харт, которая также некоторое время занимала пост бывшего директора английской команды, приковала себя наручниками в водосточной трубе у офиса "Бери". Таким образом она выразила протест против сложившейся ситуации."Уже в пятницу мы перестанем быть футбольным клубом. Мы ждем помощи от всех. Я обращаюсь ко всем клубам на северо-западе. Помогите нам. Если никто нам не поможет, мы исчезнем уже в пятницу. Навсегда. Не могу думать, как это повлияет на меня и тысячи других людей", — заявила женщина.