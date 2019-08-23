Министр здравоохранения Франции категорически против продажи алкоголя на стадионах

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен выступила категорически против разрешения продавать алкоголь на стадионах. Сейчас во Франции его продают для посетителей VIP-лож, но ряд депутатов выступили с предложением разрешить его продажу всем.— Алкоголь убивает 41 тысячу человек каждый год в нашей стране, — цитирует RMC Бюзен. — Каждую из этих смертей можно было избежать. Нельзя искать стимулы к потреблению алкоголя. Болельщикам не нужен алкоголь, чтобы проявить себя на стадионах. Тут скорее речь идет о полном запрете продажи алкоголя. Спорт должен быть связан со здоровым образом жизни. Он должен создавать положительный образ, а не рекламировать вред.