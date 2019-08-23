» » Министр здравоохранения Франции категорически против продажи алкоголя на стадионах

Министр здравоохранения Франции категорически против продажи алкоголя на стадионах

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен выступила категорически против разрешения продавать алкоголь на стадионах. Сейчас во Франции его продают для посетителей VIP-лож, но ряд депутатов выступили с предложением разрешить его продажу всем.

— Алкоголь убивает 41 тысячу человек каждый год в нашей стране, — цитирует RMC Бюзен. — Каждую из этих смертей можно было избежать. Нельзя искать стимулы к потреблению алкоголя. Болельщикам не нужен алкоголь, чтобы проявить себя на стадионах. Тут скорее речь идет о полном запрете продажи алкоголя. Спорт должен быть связан со здоровым образом жизни. Он должен создавать положительный образ, а не рекламировать вред.

"СЭ"


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Нападающий "Фламенго" развил одну из самых высоких скоростей в истории футбола
Санчо установил новый рекорд Бундеслиги
"Манчестер Юнайтед" не будет искать замену Санчесу
"Реал" готовит новое предложение по трансферу Неймара
Министр здравоохранения Франции категорически против продажи алкоголя на стадионах
Дочь Сарсании: уверена, в агентском бизнесе женщина может быть успешнее, чем мужчина 8
"Ливерпуль" вдвое повысит зарплату ван Дейку
Станислав Черчесов посетит матч "Уфа" - "Зенит" 5
Марселино: ситуация в "Валенсии" не идеальная 1
Шамиль Газизов: "Уфе" не хотелось бы расставаться с Игбуном 1
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем "Остина"
Гендиректор "Уфы" назвал задачи на сезон 2
Криштиану Роналду: Фелиш может повторить мой путь в Испании
Неймар отреагировал на пожары в Амазонии
Рамос не включил Моуринью в список лучших тренеров
Бентанкур может перейти в "Барселону"
Вратарь БАТЭ: интерес "Зенита"? Не могу сказать ничего конкретного
Агент Диего Лашальта: никаких запросов от российских клубов не было
Лэмпард пообещал, что "Челси" больше никого не продаст этим летом
Арбитр Матеу Лаос: неправда, что рефери благосклонны к "Реалу" и "Барселоне" 1
Шамиль Газизов: Круговой сказал мне, что душой он с "Зенитом" 8
Зинедин Зидан: Бэйл хочет остаться в "Реале"
Президент "Милана": мы - мировой гигант, а "Ювентус" - итальянский 3
Хенрик Ларссон уволился из "Хельсингборга" из-за оскорбления фанатов через два месяца после назначения
"Астон Вилла" дома обыграла "Эвертон"
Виктор Онопко: у ЦСКА во всех турнирах одна цель - добиться наилучших результатов 3
Алексей Сутормин объяснил, как перешел в "Зенит" за 50 тысяч рублей 7
"Боруссия" на выезде обыграла "Кёльн"
Агент Сутормина: никакого отношения к взаимодействию "Рубина" и "Зенита" между собой мы не имели
Роман Шаронов: "Ростов" имеет свое лицо и харизматичного главного тренера
Все новости