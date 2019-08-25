Зепп Блаттер: Франция проводила прекрасный женский ЧМ, а Инфантино был в Бахрейне с зятем Трампа

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер обвинил нынешнего главу организации Джанни Инфантино в излишних попытках сблизиться с политиками и оказывать политическое влияние. Инфантино был выбран президентом ФИФА 26 февраля 2016 года после отстранения Блаттера по обвинению в коррупции.— Воздержусь от суждений, но Франция последний женский чемпионат мира действительно провела очень хорошо, пока Инфантино был в Бахрейне на конференции о мире, рядом с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, — цитирует infobae.com Блаттера. — «Деньги за мир» было девизом встречи.Что делает футбольный руководитель на экономической и политической встрече? Не знаю... Налаживал дружеские связи?— Да.— Развитие футбола во всем мире включает в себя огромную экономическую силу, особенно после договоров с телевидением. Вот почему для такого явления, как футбол, нормально подключать политику. Но футбол не должен в нее вмешиваться, он должен оставаться свободным от политического влияния. Футбол — это политический игрок. Понимаете, игрок! Он не должен вмешиваться в руководство.