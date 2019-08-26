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Игроки сборной Украины U-20 получили по 18 тысяч гривен от государства за победу на чемпионате мира

Игрокам молодежной сборной Украины выплатили по 18 тысяч гривен (650 евро) за победу на чемпионате мира. Об этом рассказал защитник черниговской "Десны" и молодежной сборной Украины Ефим Конопля.

"После матча в Польше еще пообещали, сказали, что не обидят, пока все. Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", — сказал Конопля в эфире программы "Профутбол".


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Теги: Молодежная сборная Украины
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