Игрокам молодежной сборной Украины выплатили по 18 тысяч гривен (650 евро) за победу на чемпионате мира. Об этом рассказал защитник черниговской "Десны" и молодежной сборной Украины Ефим Конопля.
"После матча в Польше еще пообещали, сказали, что не обидят, пока все. Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", — сказал Конопля в эфире программы "Профутбол".
Игроки сборной Украины U-20 получили по 18 тысяч гривен от государства за победу на чемпионате мира
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