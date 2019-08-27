"Фенербахче" объявил о переходе Рами

"Фенербахче" объявил о подписании контракта с французским защитником Адилем Рами. Как сообщает пресс-служба турецкой команды, соглашение будет подписано по схеме "1+1".В прошлом сезоне Рами провел 21 матч в составе "Марселя".Ранее стало известно, что "Марсель" разорвал контракт с Рами из-за нарушения контрактных обязательств. 33-летний спортсмен, отпросившись по семейным обстоятельствам с тренировки, отправился на съемки телепередачи "Форт Боярд".