Бывший футболист сборной США Кларк умер в 35 лет

Американский полузащитник Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет. По данным СМИ, у футболиста произошел сердечный приступ.Кларк за свою карьеру поиграл в "Колорадо Рэпидз", "Хьюстон Динамо" и "Лос-Анджелес Гэлакси". В MLS хавбек выступал до 2014 года и провел 138 матчей (15 голов и 13 голевых передач). Кларк сыграл один матч за национальную сборную США в 2009 году на Золотом кубке КОНКАКАФ.Все три бывших клуба Кларка выразили соболезнования в связи с трагедией.