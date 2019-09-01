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Леонид Слуцкий: я был бы самым счастливым человеком на свете, если бы чемпионат завершился сейчас

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 5-го тура Эредивизи с «АЗ Алкмаром». «Витесс» одержал волевую победу со счетом 2:1 и возглавил турнирную таблицу.

«Если бы прямо сейчас завершили чемпионат, я был бы самым счастливым человеком в мире.

Сегодня была очень тяжелая игра. Мы понимали, что футболисты АЗ немного устали и что в концовке игры у нас может быть небольшое преимущество. Но, в любом случае, у соперника отличная команда, которую непросто победить. Мы пропустили гол, но проявили характер и забили два гола.

Возможно, мы показали не лучшую игру, не показали тики-таку. Но у нас есть характер, и иногда это важнее, чем мастерство. Мы стараемся сочетать эти качества.

Нет возможности расслабляться. Я очень устал, у меня много адреналина внутри. Будет непростая ночь. Кроме того, еще не закрыто трансферное окно. Я все еще нервничаю по поводу некоторых наших игроков. Подозреваю, что для меня будут не очень хорошие новости. Не хотел бы говорить, кто может покинуть команду, но у меня есть ощущение.

Сегодня у нас на скамейке было всего шесть игроков — один вратарь и пятеро полевых. Двое из них очень молодые, один вообще никогда не играл в Эредивизи. У нас не так много игроков. Но футбол — это бизнес. Я должен принимать решения наших руководителей», — цитирует Слуцкого Sport24 cо ссылкой на эфир Fox Sports.


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Теги: Слуцкий Витесс
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