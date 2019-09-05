Объявлены 55 претендентов на попадание в символическую сборную года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов назвала 55 футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную FIFA FIFPro 2019 года.
На официальном сайте FIFPro говорится, что впервые с 2009 года наибольшее представительство в шорт-листе у английской Премьер-лиги — 21 футболистов. Предыдущие девять раз первое место по представительству доставалось испанской Ла Лиге, которая в списке номинантов за 2019 года представлена 20 игроками.
В голосовании участвовали более 23 тысяч профессиональных футболистов, выбиравших одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих. Состав команды года из 11 футболистов, получивших наибольшее количество голосов, будет объявлен на церемонии вручения наград ФИФА 23 сентября в театре "Ла Скала" в Милане.
Вратари (5): Алиссон Беккер (Бразилия, "Ливерпуль"), Давид Де Хеа (Испания, "Манчестер Юнайтед"), Эдерсон (Бразилия, "Манчестер Сити"), Ян Облак (Словения, "Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").
Защитники (20): Жорди Альба (Испания, "Барселона"), Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль"), Дани Алвес (Бразилия, "ПСЖ"/"Сан-Паулу"), Жоау Канселу (Португалия, "Ювентус"/"Манчестер Сити"), Даниэль Карвахаль (Испания, "Реал"), Джорджо Кьеллини (Италия, "Ювентус"), Вирджил ван Дейк (Голландия, "Ливерпуль"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"/"Интер"), Йозуа Киммих (Германия, "Бавария"), Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи"), Эмерик Ляпорт (Франция, "Манчестер Сити"), Маттейс Де Лигт (Голландия, "Аякс"/"Ювентус"), Жерар Пике (Испания, "Барселона"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Эндрю Робертсон (Шотландия, "Ливерпуль"), Алекс Сандро (Бразилия, "Ювентус"), Тьяго Силва (Бразилия, "ПСЖ"), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Марсело (Бразилия, "Реал"), Кайл Уокер (Англия, "Манчестер Сити").
Полузащитники (15): Серхио Бускетс (Испания, "Барселона"), Каземиро (Бразилия, "Реал"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен (Дания, "Тоттенхэм"), Френки Де Йонг (Голландия, "Аякс"/"Барселона"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"/"Реал"), Н’Голо Канте (Франция, "Челси"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Артур (Бразилия, "Барселона"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"), Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити"), Душан Тадич (Сербия, "Аякс"), Артуро Видаль (Чили, "Барселона").
Нападающие (15): Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Карим Бензема (Франция, "Реал"), Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"/ "Барселона"), Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилия, "ПСЖ"), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона").
Sport24.ru
Объявлены 55 претендентов на попадание в символическую сборную года
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