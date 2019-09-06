38-летний Это’О принял решение завершить карьеру

Знаменитый камерунский нападающий Самюэль Это’О принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает Be Foot.Последний клубом в карьере 38-летнего форварда стал "Катар", за который Самюэль в прошлом сезоне забил 6 голов в 18 матчах.За свою долгую карьеру Это’О успел поиграть в таких топ-клубах, как "Реал", "Барселона", "Интер" и "Челси". Выступал в чемпионате России в составе "Анжи". Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна (56 голов в 118 матчах). Четырежды признавался африканским футболистом года.