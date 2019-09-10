В Иране умерла фанатка, которой грозила тюрьма за посещение стадиона

В Иране после попытки суицида скончалась болельщица, которую судили за появление на футбольном матче.30-летняя Сахар Ходаяри в марте была остановлена полицией, когда она в обличии мужчины пыталась проникнуть на матч любимого клуба "Эстегляль". Поскольку женщинам в Иране запрещено посещать матчи мужских команд, Ходаяри была арестована на три дня, а затем выпущена под залог.На прошлой неделе на судебном заседании Ходаяри узнала, что ей грозит от полугода до двух лет тюрьмы. После этого у здания суда она совершила самоподжог. Как сообщает новостное агентство Shafaghna, в понедельник Ходаяри скончалась в одной из больниц Тегерана.История Ходаяри вызвала общественный резонанс в Иране и в мире. Бывший футболист «Баварии» и сборной Ирана Али Карими выступил против запрета на посещение стадионов женщинами, а также призвал соотечественников бойкотировать матчи в знак протеста после смерти Ходаяри. ФИФА назначила для Ирана 31 августа как крайний срок для снятия запрета, однако государство пока не предприняло никаких действий.Женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи с участием мужчин с 1981 года. Запрет временно был снят во время прошлогоднего чемпионата мира в России, когда матчи национальной сборной транслировались на стадионе в Тегеране.