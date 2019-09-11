Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций

УЕФА определился с названием нового еврокубкового турнира.



Как сообщает Bild, турнир получит название Лига конференций. Розыгрыш этого нового турнира должен стартовать с сезона-2021/22.



Лига конференций будет третьим по статусу клубным еврокубком после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Формат его проведения будет похож на Лигу чемпионов. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сразятся за путевку в плей-офф с третьими командами из групп Лиги Европы. Победитель турнира напрямую выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.