Александр Глеб: завидно, что наши соседи – россияне, украинцы – попадают на чемпионаты мира и Европы

Бывший полузащитник "Арсенала", "Барселоны" и сборной Белоруссии высказался о национальной команде."Есть разочарование, когда смотришь, что наши соседи — россияне, украинцы — попадают на чемпионаты мира, Европы, конечно, завидно. Хотелось бы побывать на этих турнирах, прочувствовать атмосферу, все-таки в карьере футболиста, спортсмена такие знаковые соревнования — что-то особенное", — сказал Глеб.