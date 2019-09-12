Бывший полузащитник "Арсенала", "Барселоны" и сборной Белоруссии высказался о национальной команде.
"Есть разочарование, когда смотришь, что наши соседи — россияне, украинцы — попадают на чемпионаты мира, Европы, конечно, завидно. Хотелось бы побывать на этих турнирах, прочувствовать атмосферу, все-таки в карьере футболиста, спортсмена такие знаковые соревнования — что-то особенное", — сказал Глеб.
"Матч ТВ"
Александр Глеб: завидно, что наши соседи – россияне, украинцы – попадают на чемпионаты мира и Европы
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