Леонид Слуцкий: лидерство "Витесса" ничего не значит. У нас нет запаса по игре и очкам

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в преддверии игры с ПСВ поделился впечатлениями от пребывания на первом месте в турнирной таблице голландской Эредивизи."Наше лидерство ничего не значит, потому что сыграно только пять матчей. У нас нет какого-то отрыва в плане качества игры и запаса очков.Хотя, конечно, победа над АЗ и ничья с "Аяксом" придают уверенность. Ведь в прошлом сезоне мы ни разу не выигрывали у команд из топ-4. Мы сыграли вничью с ПСВ, "Фейеноордом" и АЗ, но побед не было", - цитирует Слуцкого NOS.