ПСВ снёс Слуцкого с вершины. «Витесс» уничтожен новой голландской звездой

Российский тренер заинтриговал ничьей с «Аяксом» и промежуточным лидерством в таблице (пусть с лишней игрой), но ПСВ отправил «Витесс» с небес сразу на дно. Караваев вовремя свалил.

Фото: ProShots

Чемпионат Голландии



6 тур



ПСВ - "Витесс" - 5:0



Голы: Мален, 18, 36, 46, 83 (пен.), 89 (пен.)

План Слуцкого был предсказуем, ожидаем и поначалу даже эффективен. «Витесс», вышедший на поле с чёткими 4-4-2, не боролся за инициативу и не прессинговал высоко, использовал длинные передачи и стремился побыстрее убежать в контратаку. Хозяева спокойно разыгрывали мяч, ничего не предвещало для команды Слуцкого такой беды.Но на 18-й минуте, когда парни из Арнема решили немного дать себе отдохнуть, успокоить игру и подержать мяч, защитник Обиспо на своей половине отдал мяч Бруме. Мгновенная атака 2 в 2 – и вынимай от Малена. Мало кто успел понять, что вообще произошло, потому что ситуация предрасполагала к лёгкому отвлечению от просмотра и ничего никому не сулила.И вот здесь на «Витесс», помимо соперника, начала давить ещё и психология. Не то чтобы арнемцы рассчитывали не пропустить в Эйндховене, но хотя бы побороться за это настраивались – дать отпор, заставить соперника выкладываться и придумывать что-то неординарное. Крах из-за одного глупейшего паса не мог не подкосить команду.Вскоре ПСВ прошил левый фланг обороны гостей, и Ихаттарен бил в пустые ворота, но Леливельд успел исполнить много ухудшенную, но тоже эффективную копию Чернова. Правда, на 38-й минуте этот сменщик Караваева не успел за Маленом на угловом – и рассчитывать на очки стало невозможно.Едва команды вышли на поле после перерыва, как Ихаттарен пронзил своим проходом ещё будто находившихся в раздевалке соперников, а Мален как всегда оказался в нужное время в нужном месте.3:0 ПСВ на какой-то момент хватило: издеваться над соперником хозяева не побежали, даже давали приблизиться ему к своим воротам. Но ближе к концу матча ван Боммел выпустил несколько голодных ребят со скамейки, потому «Витессу» пришлось тяжело – в ворота бедолаги Пасвера было назначено два пенальти.Причём второй видеоассистенты и его помощники смотрели так долго, будто это происходило в финале чемпионата мира при равном счёте, а не при 4:0 в Эредивизи.ПСВ безусловно показал своё превосходство, но вряд ли «Витесс» заслужил такое унижение по счёту – по духу игры его всё-таки не случилось. Кроме того момента с выносом мяча с ленточки трудно вспомнить какой-то нереализованный момент Эйндховена.Да и реализованные получились какими-то «дешёвыми» и необязательными: сперва идиотская потеря, потом угловой, затем гол через 16 секунд после возобновления игры, два пенальти (второй ещё и спорный). «Витессу» определённо было по силам сдержать соперника в большинстве из этих моментов (или вовсе предотвратить их), но сегодня у команды всё валилось из ног, из рук, откуда угодно. Почему-то не хватало концентрации, хотя совершенно понятно, что на «Филлипс Арене» её нельзя терять вообще.Мог «Витесс» и забить, но Матавж ещё в первом тайме из выгодной позиции просто махнул мимо мяча. Во втором Росарио тоже пришлось выносить мяч с линии своих ворот, а в последней атаке матча гости зачем-то начали пасоваться на линии вратарской соперника.Ещё год назад голландцев было принято жалеть: в какой-то момент у них были и ван Нистелрой, и ван Перси, и Кюйт, и Хунтелаар одновременно, а теперь в нападении играет розововолосый Райан Бабел (он тогда тоже был в этой компании).Но смутным временам подходит конец: в центральной оси сборной уже зажглись звёзды де Лигта и де Йонга, на подходе и топовый форвард. Неделю назад 20-летний Мален приобрёл всемирную известность, забив победный гол в ворота сборной Германии, а теперь станет для Леонида Слуцкого тем самым кошмарным Пеннивайсом, в образе которого тренер недавно предстал в своём Инстаграме.Конечно, с первым голом Дониэллу повезло, два последних были забиты с пенальти, но пента-трик – слишком уникальное даже для Голландии событие (такого не было с 1964 года), чтобы его как-то умалять.Но пока топ-клубы прицениваются к Малену, не стоит упускать из виду 17-летнего Ихаттарена – он уже ведёт игру ПСВ, сделал два важных гола. Хотя по сравнению с тем, что творит 16-летний пацан из «Барселоны», это, конечно, впечатляет не так сильно.Впрочем, от тренера этого никто и не требует. Да, начало чемпионата сложилось удачно, но ни о какой борьбе с ПСВ и «Аяксом» речи идти, конечно, не может. Другое дело, что на второй сезон работы Слуцкому пора пробиваться в еврокубки, причём напрямую, не полагаясь на во многом рандомный плей-офф.С этой точки зрения пока всё неплохо: в пассиве только гостевая ничья с «Хераклесом». Прямо по курсу аутсайдер «Фортуна» – хороший шанс поскорее забыть об этих 0:5, смыть их с себя и идти дальше своей дорогой, пусть и очень далекой от пути ПСВ.: Зут, Виргевер, Дюмфрис, Баумгартль, Боскальи, Хендрикс, Росарио, Ихаттарен (Митроглу, 71), Брума (Доан, 79), Бергвейн (Гакпо, 62), Мален: Пасвер, Дуки, Кларк, Леливелд, Обиспо, Базур, Беро, Грот (Дико, 58), Таннан, Матавж (Бёйтинк, 64), Линссен: Базур, 73