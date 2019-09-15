Представители клуба Бекхэма провели переговоры с отцом Месси

Отец нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси встретился с представителями клуба MLS "Интер Майами".Как сообщает The Mirror, владелец американского клуба Дэвид Бекхэм отправил на встречу спортивного директора Пола Макдоно. Переговоры прошли в Лондоне. При этом, тема беседы не уточняется.Ранее сообщалось, что Месси может продолжить карьеру в США в 2021 году.Англичанин уже связывался с менеджерами Месси, чтобы узнать, реален ли переход Лео в "Интер Майами" после окончания действующего контракта в 2021 году.