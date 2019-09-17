"Бирмингем" оштрафован из-за болельщика, ударившего игрока "Астон Виллы"

"Бирмингем" был оштрафован на 42 тыс. фунтов по итогам мартовского матча Чемпионшипа против "Астон Виллы".Во время матча 36-го тура первенства на поле выбежал болельщик "Бирмингема" Пол Митчелл. Фанат помчался в сторону полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, толкнул футболиста и нанес ему удар в челюсть.11 марта Митчелл был приговорен к 14 неделям тюремного заключения, но "Бирмингем" получил штраф за необеспечение безопасности игроков только сейчас.