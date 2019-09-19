В Амстердаме убили голландского футболиста Келвина Мейнарда

32-летний голландский защитник Келвин Мейнард был застрелен в Амстердаме, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.Убийство произошло вечером в среду на юго-востоке столице Голландии. Двое человек на мотоцикле открыли огонь по автомобилю, в котором находился Мейнард. Мотивы убийства неизвестны, по горячим следам задержать стрелявших не удалось. Полиция просит свидетелей произошедшего помочь в расследовании.Мейнард успел поиграть за бельгийский "Антверпен" (26 матчей) и английский "Бертон Альбион" (10). В этом сезоне футболист выступал за голландский любительский клуб "Алфенс Бойз".