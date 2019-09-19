» » В Амстердаме убили голландского футболиста Келвина Мейнарда

В Амстердаме убили голландского футболиста Келвина Мейнарда

32-летний голландский защитник Келвин Мейнард был застрелен в Амстердаме, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Убийство произошло вечером в среду на юго-востоке столице Голландии. Двое человек на мотоцикле открыли огонь по автомобилю, в котором находился Мейнард. Мотивы убийства неизвестны, по горячим следам задержать стрелявших не удалось. Полиция просит свидетелей произошедшего помочь в расследовании.

Мейнард успел поиграть за бельгийский "Антверпен" (26 матчей) и английский "Бертон Альбион" (10). В этом сезоне футболист выступал за голландский любительский клуб "Алфенс Бойз".

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В Амстердаме убили голландского футболиста Келвина Мейнарда
"Почта России" стала партнером Российского футбольного союза 3
Джордан Ларссон - о дерби "Спартак" - ЦСКА: ничего подобного раньше не видел
Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка России
Максим Деменко: никто не ожидал, что "Краснодар" проиграет так крупно 1
"Краснодар" в матче с "Базелем" потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках 6
Предраг Миятович: не считаю, что Зидан способен решить проблемы "Реала"
Джордан Ларссон рассказал, как произвести впечатление на женщину 3
Каллум Хадсон-Одои подписал новый контракт с "Челси" 2
"Хетафе" с минимальным счетом победил "Трабзонспор"
"Арсенал" крупно победил "Айнтрахт" 1
"Севилья" разгромила "Карабах", "Дюделанж" выиграл у АПОЭЛа со счетом 4:3
Киевское "Динамо" одолело "Мальме"
Загнивающие в Европе. "Краснодар" получил 9 на двух еврокубковых выездах 4
"Краснодар" со счетом 0:5 проиграл "Базелю" 113
Кака: Неймар может быть лидером "ПСЖ". Он проведёт отличный год
Хуан Себастьян Верон: бесполезно и несправедливо сравнивать Месси с Марадоной
Джордан Ларссон - об идеальном результате для "Спартака": мы должны выиграть чемпионат 13
"Лудогорец" - ЦСКА: команды назвали составы 12
Экс-игрок сборной Англии отстранен от футбольной деятельности на 8 месяцев за расистские оскорбления 2
Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры: черт возьми, я буду скучать по футболу!
В "Анжи" опровергли связь с задержанным Идрисовым, у которого нашли оружие
РФС договорился с УЕФА об увеличении с 2020 года доходов от телеправ на 18% 3
Евгений Савин прокомментировал включение Пустовойтовой в список арбитров ПФЛ: ждем Настю в РПЛ 2
В "Барселоне" считают, что Де Лигт перешел в "Ювентус" из-за денег 2
Леонид Федун предложил проверять судей на детекторе лжи. Гинер его поддержал и готов сам пройти полиграф 26
Ули Хенесс: Тер Штеген не имеет права играть в сборной Германии, Нойер гораздо лучше
"Базель" - "Краснодар": стали известны стартовые составы 13
Полиция задержала бывшего вице-президента "Анжи" Идрисова
Олег Корнаухов: "Краснодару" по силам дойти до полуфинала Лиги Европы 1
Все новости