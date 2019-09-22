Федерация футбола Ирана заверила ФИФА, что женщин допустят на стадионы страны

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Федерация футбола Ирана заверила ФИФА в том, что снимет запрет на посещение женщинами матчей отборочного турнира ЧМ-2022.Всеобщее внимание к запрету последовало после смерти 29-летней активистки Сахары Ходаяри, которая подожгла себя возле здания суда. Ей грозило тюремное заключение за посещение стадиона."Нас заверили в том, что начиная уже со следующего международного матча с участием Ирана женщинам будет разрешено посещать футбольные стадионы.Этого не происходило 40 лет, за исключением нескольких случаев, но для нас важно перейти на следующий уровень в этом вопросе", — цитирует Инфантино Sports Illustrated.