Лучшей фанаткой года признала болельщица из Бразилии. Она прививает любовь к футболу слепому сыну

Football wins ?? Love wins



2019 FIFA Fan Award winner, Silvia Grecco is her blind son's eyes as she commentates play during matches.#KawowoUpdates #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/XSPBrxGk4O — Kawowo Sports (@kawowosports) September 23, 2019

Стал известен обладатель награды лучшему фанату премии The Best FIFA Football Awards 2019. Эту премию получила болельщица "Палмейраса" Сильвия Греко.Сильвия является матерью Николаса, слепого мальчика с легкой формой аутизма. По словам Сильвии Греко, ее любовь к клубу "Палмейрас" помогает ей ухаживать за сыном и справляться с бытовыми невзгодами. Сильвия и Николас также вместе ходят на игры "Палмейраса", где мама наговаривает сыну все детали окружения, внешность каждого игрока и все события, происходящие на поле.Вторым претендентом на награду был Джусто Санчес, фанат уругвайского клуба "Рампла Хуниорс", который стал преданным болельщиком новой для себя команды после гибели сына, Николаса, в ДТП. Теперь Джусто посещает все матчи "Рампла", хотя ранее болел за их ярых конкурентов, клуб "Серро". Джусто на каждом матче вывешивает на трибунах флаг со словами: "Нико, навсегда с нами".Еще одним претендентом на приз лучшим болельщикам стали фанаты сборной Голландии, которые рьяно поддерживали команду своей страны на женском чемпионате мира-2019. Сборная Голландии на ЧМ проиграла в финале команде США, но произвела впечатление своей массовой любовью к национальной команде.