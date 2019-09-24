Ибрагимович: "Золотая бутса" МЛС? Я MVP из всех MVP

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что не зацикливается на индивидуальных наградах:- Золотая бутса» МЛС? Я MVP из всех MVP, поэтому я не зацикливаюсь на этом.Я сосредоточен на том, чтобы выступать и побеждать со своей командой, потому что теперь мы находимся на хорошей позиции, нам просто нужно продолжить в том же духе.Это то, чего мы хотим, мы хотим быть в плей-офф. Так что, кто бы ни выиграл любую индивидуальную награду – мне это не важно, - сказал нападающий.