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Ибрагимович: "Золотая бутса" МЛС? Я MVP из всех MVP

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что не зацикливается на индивидуальных наградах:

- Золотая бутса» МЛС? Я MVP из всех MVP, поэтому я не зацикливаюсь на этом.

Я сосредоточен на том, чтобы выступать и побеждать со своей командой, потому что теперь мы находимся на хорошей позиции, нам просто нужно продолжить в том же духе.

Это то, чего мы хотим, мы хотим быть в плей-офф. Так что, кто бы ни выиграл любую индивидуальную награду – мне это не важно, - сказал нападающий.

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Теги: Ибаргимович
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