» » Бывший футболист сборной Литвы был найден мертвым

Бывший футболист сборной Литвы был найден мертвым

Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым в ночь с 23 на 24-е сентября.

По информации LRT, 36-летний футболист покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и две дочери.

В составе национальной Римкявичюс провел семь матчей и забил три мяча. Форварду принадлежит рекорд по числу голов за один чемпионат Литвы — в 2012 году, выступая за "Шяуляй", Римкявичюс забил 35 мячей, после чего получил награду лучшему футболисту национального первенства. Всего на его счету 117 голов в 205 матчах чемпионата Литвы.

По ходу карьеры нападающий также играл в Латвии, Финляндии, Греции и Брунее. В 2016 году из-за травм Римкявичюс был вынужден завершить карьеру, а затем работал детским тренером.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сборная Литвы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Евгений Муравьев: в "Динамо" наступили на те же грабли
ЦСКА выигрывает благодаря дублю Нисимуры, "Спартак" вёл в счёте всего минуту. Онлайн Кубка России 13
Юрист Роналду: налогообложение в Испании отталкивает игроков
Сергей Силкин: "Динамо" отстает на один-два шага от ведущих команд РПЛ
Миралем Пьянич подвергся расистским оскорблениям на матче в Брешии
Бывший футболист сборной Литвы был найден мертвым
"Тамбов": у Григоряна есть кредит доверия. Смену тренера не рассматриваем
Первый тренер Головина - об обложке L’Equipe: горжусь. Где Монако, а где Калтан
Игорь Смольников: на Кубок первые игры всегда такое испытание. Хорошо, что смогли отыграться
Олег Шатов: типичная кубковая игра. Легких соперников на этой стадии не бывает (видео) 1
Михаил Комков: очень сильно повлиял пенальти. Рука была в естественном положении, это смешно 10
Юрий Газзаев: жаль, что не прошли дальше. Желаю "Зениту" успехов (видео)
Сергей Семак: проявили характер и выиграли в сложном матче (видео) 2
"КАМАЗ" - "Спартак": составы команд на матч 1/16 финала Кубка России 17
"Чайка" - "Уфа": стартовые составы команд
Андрей Аршавин: в случае поражения Кононову лучше остаться поработать на заводе "КамАЗ" 7
Мак использовал возможность проявить себя. Он перевернул игру против «Енисея» 4
"Зенит" одержал волевую победу над "Енисеем" 20
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Аланией" 7
"Томь" обыграла "Тамбов" со счетом 4:0 2
Глава олимпийского комитета Италии назвал симуляции более серьезной проблемой в футболе, чем расизм 1
Объявлена дата первого матча между "Барселоной" и "Реалом" в этом сезоне
Немецкий клуб уволил шестого тренера за 4,5 года. У команды российский владелец 2
Rambler Group и Setanta Sports будут вместе бороться с пиратством трансляций АПЛ 1
В "Зените" рассказали, почему Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала ЛЧ-2020/21 2
Вандерсон: для "Краснодара" важен каждый турнир, в котором мы участвуем
Хердур Магнуссон: сейчас у ЦСКА много матчей, но нужно побеждать в каждом вне зависимости от турнира
Александр Медведев: участие "Зенита" в финале ЛЧ в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты 6
Сергей Кирьяков: вылет из Кубка России кажется очень трагичным для "Динамо"
Кирилл Набабкин должен вернуться в общую группу ЦСКА на следующей неделе
Все новости