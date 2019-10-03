Украинский футболист Нойок: у нас страна православная, не надо нам гей-парадов

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок заявил, что выступает против ЛГБТ-парадов, а также рассказал о советской закалке."Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная и здесь не надо парадов всяких гейских. То, что в Киеве провели (марш равенства KyivPride), я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно.Как это? Страна победила фашизм, все бились. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с такой долей ностальгии — всё было так хорошо, классно. Вот наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс", — сказал Нойок в эфире YouTube-канала MelkazeRaw.