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Английский клуб ищет футболистов через сайт вакансий

Английский клуб, не пожелавший указывать своего названия, ищет нападающего по объявлению. Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Indeed.

В вакансии указано, что клуб сейчас выступает в английской Лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии, однако ранее он играл в Премьер-лиге. Соискатель должен играть на позиции нападающего и иметь опыт выступлений в Чемпионшипе или на сопоставимом уровне. Также клуб готов взять футболиста только в качестве свободного агента или же на правах аренды. Игроку предлагается заработная плата в размере от 50 до 75 тысяч фунтов в год.

В Лиге 1 есть четыре клуба с опытом выступления в АПЛ: "Уимблдон", "Портсмут", "Блэкпул" и "Болтон". При этом в "Портсмуте" уже открестились от данного объявления.

Sport24


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