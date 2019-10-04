Английский клуб ищет футболистов через сайт вакансий

Английский клуб, не пожелавший указывать своего названия, ищет нападающего по объявлению. Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Indeed.В вакансии указано, что клуб сейчас выступает в английской Лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии, однако ранее он играл в Премьер-лиге. Соискатель должен играть на позиции нападающего и иметь опыт выступлений в Чемпионшипе или на сопоставимом уровне. Также клуб готов взять футболиста только в качестве свободного агента или же на правах аренды. Игроку предлагается заработная плата в размере от 50 до 75 тысяч фунтов в год.В Лиге 1 есть четыре клуба с опытом выступления в АПЛ: "Уимблдон", "Портсмут", "Блэкпул" и "Болтон". При этом в "Портсмуте" уже открестились от данного объявления.